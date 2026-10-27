Tiroteo sobre carretera deja un muerto y tres heridos

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

El cantón de Garabito volvió a ser escenario de violencia la madrugada de este martes. Un tiroteo dejó una persona fallecida y al menos tres heridos.

¿Dónde se dio el tiroteo?

El evento tuvo lugar en la localidad de Hermosa, donde una persona fue asesinada a balazos y otras tres fueron llevadas al hospital Monseñor Sanabria con heridas de consideración, debido a que la balacera ocurrió sobre la Carretera Costanera Sur.

Víctimas identificadas

Fallecido

Fallecido de apellido Navarrete, 24 años.

Heridos

Masculino de apellido Fallas, 20 años.

Masculino de apellido Cerdas, 22 años.

Masculino de apellido Arce, 29 años.

Paso por el sitio

El paso por el sitio permaneció cerrado por casi cinco horas, lo que afectó el paso de vehículos por esta importante ruta nacional.

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