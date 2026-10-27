Tiroteo sobre carretera deja un muerto y tres heridos

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El cantón de Garabito volvió a ser escenario de violencia la madrugada de este martes. Un tiroteo dejó una persona fallecida y al menos tres heridos.
El evento tuvo lugar en la localidad de Hermosa, donde una persona fue asesinada a balazos y otras tres fueron llevadas al hospital Monseñor Sanabria con heridas de consideración, debido a que la balacera ocurrió sobre la Carretera Costanera Sur.
Fallecido
Fallecido de apellido Navarrete, 24 años.
Heridos
El paso por el sitio permaneció cerrado por casi cinco horas, lo que afectó el paso de vehículos por esta importante ruta nacional.
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