Mujer es brutalmente asesinada a balazos en vía pública

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Una mujer de 28 años, de apellido Sequeira, fue asesinada a balazos durante la noche de este martes en San Felipe de Alajuelita, San José.
La víctima presentaba heridas de arma de fuego en el rostro, tórax y extremidades. Cuando la Cruz Roja llegó al lugar, confirmó que ya no presentaba signos vitales.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de la escena y recolectaron varios casquillos como parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.
El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.
Le puede interesar: Dos menores son baleados dentro de una casa
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.