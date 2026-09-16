Mujer es brutalmente asesinada a balazos en vía pública

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Una mujer de 28 años, de apellido Sequeira, fue asesinada a balazos durante la noche de este martes en San Felipe de Alajuelita, San José.

La víctima presentaba heridas de arma de fuego en el rostro, tórax y extremidades. Cuando la Cruz Roja llegó al lugar, confirmó que ya no presentaba signos vitales.

OIJ investiga el crimen de la mujer

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de la escena y recolectaron varios casquillos como parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.

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