Dos menores son baleados dentro de una casa

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Dos menores de edad resultaron heridos de bala luego de que varios sujetos, que viajaban en motocicleta, aparentemente dispararan contra una vivienda en Santa Gertrudis de El Guarco, Cartago.

El hecho ocurrió la noche del martes 15 de septiembre.

Menores fueron trasladados al hospital

Los heridos son un niño de 10 años y otro adolescente de 16, quienes fueron trasladados por la Cruz Roja Costarricense al Hospital Max Peralta.

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Ambos presentaban impactos de bala en las piernas y uno de ellos también recibió un disparo en un glúteo.

Inicialmente fueron reportados en condición crítica, pero posteriormente su estado fue reportado como estable.

Investigan si fueron víctimas colaterales

De momento, las autoridades no han determinado si el ataque estaba dirigido contra los ocupantes de la vivienda o contra otra persona.

La principal hipótesis es que los menores serían víctimas colaterales del tiroteo, ya que aparentemente se encontraban dentro del inmueble cuando comenzaron los disparos.

Según las autoridades, el hecho estaría relacionado con disputas entre grupos criminales que han provocado varios episodios de violencia en la zona.