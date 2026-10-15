Asesinan a mujer de un balazo en la cabeza dentro de una casa

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Una mujer de 29 años, de apellido Freeman, fue asesinada de un balazo en la cabeza luego de que varios gatilleros dispararan en múltiples ocasiones contra una vivienda en la que se encontraba, en Limón 2000, en Río Blanco de Limón.

Le puede interesar: Hombre se clava motosierra en el abdomen tras accidente laboral



¿Qué ocurrió?

Según la información preliminar, varios sujetos dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda e impactaron a la mujer en la cabeza.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y ubicó a la víctima sin signos vitales en el sitio.

¿Qué pasó con el cuerpo?

Tras confirmarse su fallecimiento, el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para realizar las diligencias correspondientes y la inspección respectiva.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.