Hombre se clava motosierra en el abdomen tras accidente laboral

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Un hombre adulto se trasladó en condición crítica al Hospital de San Ramón, luego de sufrir una grave herida en el abdomen mientras trabajaba con una motosierra este pasado miércoles en Piedades Sur, en San Ramón de Alajuela.

¿Qué ocurrió?

Según la información suministrada por los cuerpos de emergencia, el hombre se encontraba trabajando con una motosierra cuando esta se le resbaló y le provocó una lesión en el abdomen.

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Producto de la herida, el paciente presentó evisceración, una condición en la que los órganos internos pueden quedar expuestos a través de la lesión.

Se trasladó al centro médico

El hombre recibió atención por parte de una unidad de soporte avanzado y posteriormente fue trasladado en condición crítica al Hospital de San Ramón.