Muere una de las leyendas del boxeo mundial

Fecha de publicación: 11 de October de 2026

Fecha de modificación: 11 de October de 2026

Este 11 de octubre se confirmó la muerte de una de las leyendas del boxeo. Él estableció una marca mundial de 17 defensas consecutivas por nocaut en cualquier división.

Falleció a la edad de 69 años.

¿De cuál leyenda del boxeo se trata?

De Wilfredo ‘Bazooka’ Gómez, considerado por muchos como el máximo boxeador puertorriqueño.

Tenía una condición salud sensible

El miembro del Salón de la Fama Internacional de Boxeo, llevaba en el hospital durante las últimas dos semanas debido a complicaciones respiratorias.

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Trayectoria Wilfredo ‘Bazooka’ Gómez

Fue campeón mundial en tres divisiones

Supergallo.

Pluma.

Superpluma.

Se retiró con marca profesional de 44-3-1, con 42 triunfos por nocaut, 17 de ellos en defensas titulares.

Con información de: Infobae.