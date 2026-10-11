Empresa de buses anuncia cambios en sus recorridos a partir de este lunes

Fecha de publicación: 11 de October de 2026

Fecha de modificación: 11 de October de 2026

Desde el lunes 12 de octubre, los vecinos de varias comunidades deberán cambiar de autobús (trasbordo) para llegar a San José, entre las 8:00 a.m. y 2:00 p.m. Empresa de buses atribuye la medida al aumento en el costo del diésel.

¿Cuáles son las comunidades afectadas por cambio en empresa de buses?

Afectación se presentará para los vecinos de Guatuso y Quebrada Honda, Desamparados.

Usuarios podrán tomar el autobús en Guatuso o Quebrada Honda. Al llegar al punto señalado, se baja y sube al bus de Linda Vista por Desamparados, que lo llevará en San José.

En invierno o cuando llueva, ese cambio será en el plantel de la empresa, cerca del parque de San Antonio.

Detalles importantes

El viaje cuesta ¢540 y al subir al segundo bus no debe volver a pagar. Medida se realiza en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Posición de la empresa

AutoTransportes San Antonio S.A señala que el costo del diésel encareció la operación de los autobuses y que por eso se realizarán esos cambios. Afirma que busca realizar más viajes desde los barrios hasta el punto de trasbordo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.