Empresa de buses anuncia cambios en sus recorridos a partir de este lunes

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Desde el lunes 12 de octubre, los vecinos de varias comunidades deberán cambiar de autobús (trasbordo) para llegar a San José, entre las 8:00 a.m. y 2:00 p.m. Empresa de buses atribuye la medida al aumento en el costo del diésel.
Afectación se presentará para los vecinos de Guatuso y Quebrada Honda, Desamparados.
Usuarios podrán tomar el autobús en Guatuso o Quebrada Honda. Al llegar al punto señalado, se baja y sube al bus de Linda Vista por Desamparados, que lo llevará en San José.
En invierno o cuando llueva, ese cambio será en el plantel de la empresa, cerca del parque de San Antonio.
El viaje cuesta ¢540 y al subir al segundo bus no debe volver a pagar. Medida se realiza en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
AutoTransportes San Antonio S.A señala que el costo del diésel encareció la operación de los autobuses y que por eso se realizarán esos cambios. Afirma que busca realizar más viajes desde los barrios hasta el punto de trasbordo.
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