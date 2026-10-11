Muere recordado alcalde en Cartago

Fecha de publicación: 11 de October de 2026

Fecha de modificación: 11 de October de 2026

Se reportó la muerte de un recordado alcalde que tuvo la provincia de Cartago. El mismo gobierno local lamentó su pérdida por medio de una publicación en sus redes sociales.

¿De quién se trata?

De Ángel Raquel López Gómez, quien fue presidente municipal y alcalde del cantón de Alvarado, durante el periodo 2002-2011.

Publicación de la municipalidad de Alvarado

“Don Raquel dedicó importantes años de su vida al servicio público, trabajando con compromiso, entrega y amor por Alvarado. Su labor en favor del desarrollo y bienestar de nuestras comunidades dejó una huella valiosa en la historia del cantón y permanecerá en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado”.

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Raquel también fue Directivo y Afiliado de la Corporación Hortícola Nacional.

Comentarios al recordado alcalde

Tras la publicación sobre su fallecimiento, usuarios en redes destacaron su labor por la comunidad y la huella que deja entre quienes lo conocieron.