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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó, mediante su plataforma web, sobre una serie de suspensiones eléctricas programadas para este lunes 12 y martes 13 de octubre.
Según la información brindada por la entidad, los sectores afectados son los siguientes:
La CNFL indicó que estas suspensiones responden a trabajos de mantenimiento, construcciones y obras eléctricas.
Por: Camila Rosales Méndez
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