Fecha de publicación: 11 de October de 2026

Fecha de modificación: 11 de October de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó, mediante su plataforma web, sobre una serie de suspensiones eléctricas programadas para este lunes 12 y martes 13 de octubre.

Las zonas sin luz

Según la información brindada por la entidad, los sectores afectados son los siguientes:

San José, San José, Hospital: lunes 12 de octubre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

lunes 12 de octubre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. San José, San José, Pavas: martes 13 de octubre, de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

martes 13 de octubre, de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. San José, San José, Hatillo 2: martes 13 de octubre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

martes 13 de octubre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. San José, Desamparados, San Rafael: martes 13 de octubre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

La CNFL indicó que estas suspensiones responden a trabajos de mantenimiento, construcciones y obras eléctricas.

Por: Camila Rosales Méndez

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