Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

El creador de contenido brasileño Gabriel Félix murió repentinamente a los 29 años mientras disputaba un partido de fútbol en Campinas, Brasil. Su fallecimiento causó conmoción entre sus seguidores, ya que acumulaba cerca de dos millones de seguidores en redes sociales.

El hecho ocurrió la noche del jueves 19 de noviembre. Según medios brasileños, el joven comenzó a sentirse mal durante el encuentro y necesitó atención médica de urgencia. Sin embargo, los servicios sanitarios no lograron salvarle la vida.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa de su muerte.

Estaba a punto de casarse

La noticia fue comunicada por su prometida, Isabelle Abreu, quien compartió un mensaje en redes sociales para confirmar la pérdida y pedir respeto y privacidad para la familia.

La pareja tenía una hija en común, Amelie, nacida en octubre de 2023, y tenía previsto casarse próximamente.

¿Quién era en sus redes?

Félix se había ganado un espacio en las redes sociales con publicaciones sobre humor, moda y momentos de su vida cotidiana. Su cuenta de Instagram reunía alrededor de 1,5 millones de seguidores.

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También compartía contenido junto a Isabelle Abreu, con quien mostraba aspectos de su relación y vida familiar.