Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Un motociclista es la más reciente víctima en carretera tras un accidente de tránsito que lo involucró junto a un vehículo pesado en San Rafael de Alajuela.

La emergencia ocurrió aproximadamente 100 metros al oeste del Colegio Técnico Profesional (CTP) de la localidad. Según la información preliminar, el motociclista habría muerto tras el impacto y posterior atropello.

Accidente mantiene cerrado el paso

El incidente ocurrió sobre la ruta 122, donde las autoridades reportaron el cierre del paso mientras atienden la emergencia.

De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias del accidente ni la identidad de la víctima.

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