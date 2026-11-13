Muere reconocido actor que apareció en La Familia P. Luche

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) de México, reportaron la muerte de un reconocido actor que apareció en La Familia P. Luche, programa dirigido por el comediante Eugenio Derbez.

¿De quién se trata?

De Efraín Rosas León, actor conocido como “El Gallo”.

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Producciones en las que participó el actor

Uno de sus papeles más recordados fue el de “El Músculos”, en la telenovela Hasta que el dinero nos separe. También participó en la serie Camelia la Texana (2014) y en las películas Tenemos la carne (2016) y Todas las pecas del mundo (2019).

¿Cuál era su papel en La Familia P. Luche?

Era incluido en la producción con participaciones esporádicas.

Publicaciones semanas antes de morir

Semanas antes de morir, pedía apoyo económico en redes sociales debido a su diabetes. El actor enfrentó en los últimos años problemas de salud derivados a esta enfermedad.

Con información de: Milenio e Infobae.