Muere reconocido actor de novelas mexicanas

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

El actor mexicano Otto Sirgo murió a los 79 años, después de más de cinco décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión.

La Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) confirmó este martes 29 de septiembre el fallecimiento de Sirgo, quien formaba parte de su sindicato.

Reconocido por sus telenovelas

La Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI) también lamentó la muerte del actor y destacó su amplia trayectoria.

Sirgo alcanzó reconocimiento internacional por sus participaciones en producciones como Lazos de amor, Rosa salvaje y Niña amada mía, entre otras telenovelas de la televisión mexicana.

A lo largo de su carrera participó en alrededor de 50 telenovelas, además de numerosas obras de teatro y películas.

Sus papeles más recordados

Entre sus trabajos más conocidos está Rosa salvaje, producción estrenada en 1987 y protagonizada por Verónica Castro. En esta telenovela, Sirgo interpretó a Ángel de la Huerta.

También participó en Lazos de amor, protagonizada por Lucero, quien interpretó a las trillizas María Guadalupe, María Fernanda y María Paula. En esta producción, Sirgo dio vida a Eduardo Rivas y en 1996 recibió el Premio TVyNovelas como actor de reparto.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de muerte ni se han dado a conocer detalles sobre los servicios funerarios.

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