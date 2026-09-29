Gobierno de Estados Unidos anuncia medida con la Inteligencia Artificial

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Estados Unidos, mediante un comunicado de la Casa Blanca firmado por Donald Trump, ordenó a sus departamentos y agencias ejecutivas utilizar los términos “Súper Inteligencia” y “SI” en lugar de “Inteligencia Artificial” e “IA” en sus comunicaciones oficiales.

Detalles sobre el cambio

La medida establece que el cambio deberá aplicarse, en la máxima medida permitida por la ley, en correspondencia oficial, comunicaciones públicas, sitios web, informes, documentos de políticas y otros documentos no estatutarios del Poder Ejecutivo.

Según el texto, la decisión responde a la evolución de estas tecnologías y a sus capacidades actuales. La administración sostiene que los sistemas más avanzados ya no solo automatizan tareas relacionadas con la inteligencia humana, sino que también amplían las capacidades de las personas y permiten nuevas aplicaciones en campos como la ciencia y la medicina.

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¿Por qué Super Inteligencia?

El documento señala que el término “Súper Inteligencia” representa de forma más adecuada para definir a estas tecnologías. Por eso, establece que el Poder Ejecutivo utilizará esa denominación en sustitución de “Inteligencia Artificial” siempre que la legislación lo permita.

El comunicado de la Casa Blanca

La orden también aclara que el cambio no obliga a modificar regulaciones anteriores, acciones presidenciales, contratos, subvenciones u otros documentos históricos.