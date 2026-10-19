Muere querido narrador de toros

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La provincia de Guanacaste se encuentra de luto tras la muerte de un querido narrador de toros, que dejó una huella imborrable en la zona.

¿De quién se trata?

De Edwin Alfaro Varela, también conocido como “la voz de la barrera”.

Formó parte de la historia taurina en Guanacaste

Destacó por una larga trayectoria como narrador de toros en distintos festejos populares de la provincia guanacasteca. Incluso, la organización de las Fiestas Cívicas de Liberia, en el año 2025, le entregó un reconocimiento, ya que su voz fue parte fundamental durante muchos años de las celebraciones.

“Su inigualable estilo y pasión por la narración, ha llevado la emoción de cada montadera a miles de aficionados, convirtiéndose en una leyenda dentro del mundo taurino“, detalló las Fiestas Cívicas de Liberia.

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Despedida y homenaje del narrador de toros

Inclusive la Hacienda La Montaña lo destacó como una de las personas que “han formado la historia taurina en Guanacaste”.

Diferentes figuras del mundo taurino y de la provincia se despidieron de él y recordaron su legado.