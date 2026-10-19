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El Museo Nacional mostró en video lo que es el fósil de hoja más antiguo que se haya encontrado en Centroamérica. Fue entregado de manera voluntaria por Luis Alejandro Gamboa Montes y se encontró en la zona de Patarrá.
Se estima que tiene una antigüedad aproximada de entre 11 y 15 millones de años.
La especie fosilizada tiene relación con la especie conocida actualmente como Coccoloba uvífera, llamada popularmente conocido como papaturro.
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Aporte a la historia natural de Costa Rica
Dicha roca cuenta con información clave del miosceno de nuestro país.
“Esta hoja llega a complementar ese ecosistema que tuvimos en esa época”, dice Joanna Méndez Herrera, curadora de geología.
Esta roca ya ha pudo ser analizada por expertos nacionales e internacionales. Ahora pasa a estar en custodia del Museo Nacional de Costa Rica, donde se le estudiará, con el objetivo de ampliar la historia natural de nuestro país.