Museo Nacional muestra el fósil de hoja más antiguo encontrado en Centroamérica

Cuenta con información clave en la historia natural de nuestro país.

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El Museo Nacional mostró en video lo que es el fósil de hoja más antiguo que se haya encontrado en Centroamérica. Fue entregado de manera voluntaria por Luis Alejandro Gamboa Montes y se encontró en la zona de Patarrá.

¿Qué tan antiguo es?

Se estima que tiene una antigüedad aproximada de entre 11 y 15 millones de años.

¿De qué árbol proviene la hoja?

La especie fosilizada tiene relación con la especie conocida actualmente como Coccoloba uvífera, llamada popularmente conocido como papaturro.

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Aporte a la historia natural de Costa Rica

Dicha roca cuenta con información clave del miosceno de nuestro país.

“Esta hoja llega a complementar ese ecosistema que tuvimos en esa época”, dice Joanna Méndez Herrera, curadora de geología.

¿Qué pasará con este fósil?

Esta roca ya ha pudo ser analizada por expertos nacionales e internacionales. Ahora pasa a estar en custodia del Museo Nacional de Costa Rica, donde se le estudiará, con el objetivo de ampliar la historia natural de nuestro país.