Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

El Museo Nacional mostró en video lo que es el fósil de hoja más antiguo que se haya encontrado en Centroamérica. Fue entregado de manera voluntaria por Luis Alejandro Gamboa Montes y se encontró en la zona de Patarrá.

¿Qué tan antiguo es?

Se estima que tiene una antigüedad aproximada de entre 11 y 15 millones de años.

¿De qué árbol proviene la hoja?

La especie fosilizada tiene relación con la especie conocida actualmente como Coccoloba uvífera, llamada popularmente conocido como papaturro.

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Aporte a la historia natural de Costa Rica

Dicha roca cuenta con información clave del miosceno de nuestro país.

“Esta hoja llega a complementar ese ecosistema que tuvimos en esa época”, dice Joanna Méndez Herrera, curadora de geología.

¿Qué pasará con este fósil?

Esta roca ya ha pudo ser analizada por expertos nacionales e internacionales. Ahora pasa a estar en custodia del Museo Nacional de Costa Rica, donde se le estudiará, con el objetivo de ampliar la historia natural de nuestro país.