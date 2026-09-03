Muere querida actriz de Disney

Se confirmó la muerte de una querida actriz de Disney, que también participó en icónicas series como iCarly. Noticia se confirmó tras una publicación de su agencia de representación en redes sociales.

¿De quién se trata?

De Carla Jeffery. Actriz falleció a la edad de 33 años.

¿Quién era esta conocida actriz de Disney?

Jeffery interpretó a la animadora Bree en ‘Zombies’ y sus secuelas de 2020 y 2022. También participó en ‘Shake it Up’ y tuvo un papel recurrente en ‘Curb Your Enthusiasm’.

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Publicación que confirma su muerte

“Recordaremos su sonrisa contagiosa, su risa, su talento y la hermosa luz que irradiaba allá donde iba”, escribió su agencia de representación.

Hasta el momento, no se ha revelado las causas de su muerte.