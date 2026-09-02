Famosa cantante rompe en llanto y se despide de los escenarios

La famosa cantante, Ariana Grande, finalizó su gira de 41 conciertos y se despidió temporalmente de los escenarios.

¿Por qué se retiró la famosa cantante?

La artista anunció que se retiraría de la vida pública debido a las constantes críticas por su apariencia.

Despedida de Ariana Grande

La artista se despidió entre lágrimas y agradeció a sus fans por lo que ha calificado “una de las experiencias más hermosas y extraordinarias de su vida”.

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