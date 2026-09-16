Muere niño arrastrado por la corriente en Heredia

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense confirmó la muerte del menor de 13 años que buscaban desde la tarde de este miércoles tras un accidente acuático en el sector de Las Orquetas, en Río Frío de Sarapiquí, Heredia.

Los equipos de emergencia localizaron al menor minutos antes de las 5 p. m., pero ya no presentaba signos vitales.

Búsqueda especializada

En el operativo participaron dos ambulancias de la Cruz Roja Costarricense y personal especializado en labores de búsqueda y buceo.

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El menor fue reportado como arrastrado por la corriente del río, situación que activó el despliegue de los equipos de emergencia en la zona.

Lluvias complicaron las labores

Las condiciones climatológicas adversas y las lluvias constantes dificultaron el trabajo de los rescatistas durante el operativo de búsqueda.