Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

Un hombre de 46 años murió la mañana de este sábado tras un accidente de tránsito en la radial hacia Alajuelita, en Hatillo, San José.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al fallecido con el apellido Castro, quien viajaba como acompañante en una motocicleta.

Según la versión preliminar, pasadas las 7 a. m., la motocicleta derrapó por razones que aún se investigan. Tanto el conductor como Castro cayeron sobre la vía, pero el acompañante fue golpeado por un automóvil que transitaba por el lugar y murió en la escena.

Pruebas de alcoholemia dieron negativo

El OIJ informó que tanto al conductor de la motocicleta como al del automóvil les practicaron pruebas de alcoholemia. Ambas dieron negativo.

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Los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial para la autopsia. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del accidente.