Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

Un hombre de 23 años murió tras recibir múltiples disparos en la espalda. Su cuerpo apareció a la orilla de una carretera en Hatillo, San José, durante la madrugada de este sábado.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al fallecido con el apellido Forero. El reporte del hallazgo llegó a las autoridades después de la 1 a. m., cuando una persona que pasaba por el sitio observó el cuerpo y dio aviso.

OIJ investiga el homicidio

Los agentes judiciales realizaron una revisión preliminar y encontraron múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en la espalda.

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Posteriormente, trasladaron el cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia. El OIJ mantiene la investigación para esclarecer lo ocurrido, determinar el móvil y localizar a los responsables.