Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la muerte de un menor de 16 años que fue baleado cuando regresaba regresaba del colegio nocturno hacia su casa. Ataque se dio mientras bajaba de un autobús en el barrio Villa del Mar, Limón, la noche de este 22 de setiembre.

¿Cómo se dio el ataque contra el menor que regresaba del colegio?

Según el informe preliminar, al bajarse del vehículo y caminar hacia su casa, aparentemente dos sujetos que viajaban a bordo de un motocicleta lo interceptaron y le dispararon en la cabeza. Se desconoce las razones del ataque.

Los sospechosos se dieron a la fuga.

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Menor trasladado a centro médico

El menor fue trasladado en un vehículo particular al hospital Tony Facio, donde minutos después fue declarado sin signos vitales por personal médico.

Caso se mantiene en investigación.