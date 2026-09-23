Balean a menor que regresaba del colegio en autobús

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Atacaron a balazos a un menor de 14 años quien regresaba del colegio nocturno mientras bajaba del autobús en el barrio Villa del Mar, Limón, la noche de este 22 de setiembre.

Razón del ataque contra el menor

Según trascendió, se trataría de una venganza contra el padre del adolescente. Dos sujetos en moto serían los encargados del ataque.

Traslado del adolescente al centro médico

Llevaron a la víctima en vehículo particular hasta el Hospital Tony Facio, donde, de manera extraoficial, habría fallecido. Se está a la espera de la confirmación por parte del Organismo de Investigación Oficial (OIJ).

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