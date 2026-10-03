Muere joven estrella del pop a los 8 años

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Con solo 8 años, una joven estrella del pop murió a los 8 años.
Se trata de Hirata Runa, aprendiz en el DIANNA Project, una plataforma japonesa de formación y promoción de jóvenes idols con base en la ciudad de Nagoya.
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La misma agencia emitió un comunicado, donde compartió con el público las razones de su fallecimiento.
“Falleció debido a una miocarditis resultante de la gripe. Extendemos nuestro más profundo agradecimiento a todos los fanáticos que apoyaron a Hirata Runa y a todos los involucrados que brindaron asistencia”.
Se dice que murió el 5 de setiembre.
La joven cantante ofreció un concierto el 20 de septiembre, solo cinco días antes de su fallecimiento, según pudo saber el medio chino The Standard.
Con información de: Univisión y Just Jared.