Lujosa cadena de hoteles abre puestos de empleo en más de 20 áreas: vea cómo aplicar

Fecha de publicación: 3 de October de 2026

Fecha de modificación: 3 de October de 2026

Una lujosa cadena de hoteles en Costa Rica abrió puestos de empleo en más de 20 áreas e invitó a la personas a optar por dichas vacantes.

¿Cuál es la lujosa cadena de hoteles?

Se trata de Nayara Resorts, una colección galardonada de complejos turísticos inmersos en la naturaleza, situados en los destinos más llamativos de América Latina, como lo es Costa Rica, Chile y Panamá.

¿Qué puestos ofrecen?

Recepcionista.

Misceláneos (as).

Misceláneos Trabajos Especiales.

Botones.

Técnicos en Mantenimiento.

Surtidores.

Cocineros A.

Cocineros B.

Cocineros C.

Stewards.

Saloneros.

Camareras (os).

Anfitriones de Restaurante.

Anfitriones de Recepción.

Mantenimiento de Piscinas.

Guías Naturalistas.

Técnicos en A/C.

Bartenders.

Jardineros.

Sostenibilidad.

Agente de Reservaciones.

Oficiales de Seguridad.

Terapeutas.

Valet de Spa.

Recepcionistas de Spa.

Ayudante de Pastelería.

Proveeduría.

Operarios de Lavandería.

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¿Cómo participar?

Puede optar por alguno de estos puestos en la Feria de Emplea Norte, que se celebrará este 6 de octubre, en la Feria del Agricultor de Ciudad Quesada, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

La empresa busca personas apasionadas por el servicio y que tengan como objetivo crecer en un ambiente dinámico. En caso de querer participar, puede acudir al sitio con su currículum vitae.