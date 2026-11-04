Muere icónica actriz mexicana de programas de Eugenio Derbez

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

La actriz mexicana María Alicia Delgado falleció este miércoles 4 de noviembre de 2026, según confirmó Televisa Espectáculos a través de sus cuentas oficiales. La artista destacó por su trayectoria en la comedia y sus participaciones en populares programas de televisión.

La noticia generó mensajes de condolencias de seguidores y colegas, luego de que el medio de entretenimiento compartiera un mensaje para despedirla.

Una trayectoria ligada a la comedia mexicana

Delgado ganó reconocimiento por sus apariciones en producciones como Derbez en cuando, XHDRBZ y Vecinos, programas vinculados al comediante y productor Eugenio Derbez.

También formó parte del elenco de ¡Anabel!, espacio satírico en el que participó durante la década de los noventa. Su carrera incluyó trabajos en teatro, cine y televisión, así como incursiones en el doblaje de voz para producciones internacionales.

La noticia fue difundida por las cuentas oficiales de Televisa Espectáculos, que expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seguidores de la actriz.

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“Nos unimos a la pena de familiares y amigos, así como de todo el público que la quería; por el lamentable fallecimiento este día de la actriz María Alicia Delgado”, publicó el medio.

A lo largo de su carrera, Delgado participó en distintas producciones teatrales, con trabajos que abarcaron la comedia clásica y la dramaturgia contemporánea.