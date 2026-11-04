Detienen a menor de edad que intentó asfixiar gato con bolsa plástica

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Un adolescente de 14 años quedó detenido como sospechoso de maltrato animal, luego de que un video mostrara cómo colocó una bolsa plástica sobre la cabeza de un gato y posteriormente lo lanzó contra una malla.

La detención fue confirmada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que identificó al sospechoso como un menor de edad.

Video muestra la agresión contra el gato

En la grabación que circuló en redes sociales se observa cómo el adolescente coloca una bolsa plástica sobre la cabeza del animal. Luego, le da varias vueltas y lo lanza hacia una malla.

Mientras ocurre la agresión, otra persona registra los hechos con una cámara.

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Video provocó indignación en redes sociales

Las imágenes se difundieron en distintas plataformas y provocaron numerosas reacciones de indignación entre los usuarios.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que detuvieron al adolescente como sospechoso de maltrato animal.