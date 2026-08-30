Muere hombre víctima de cabeza de agua durante excursión

Un hombre murió luego de que una cabeza de agua lo arrastrara durante una excursión en el sector de Barú, Pérez Zeledón, emergencia que reportó Noticias Repretel durante la mañana de este domingo.

¿Qué pasó?

La Cruz Roja confirmó el fallecimiento durante la tarde, luego de que un grupo de rescatistas y miembros de la comunidad localizaron al hombre sin signos vitales sobre una piedra en el centro del río.

La víctima es una de las dos personas que arrastró la corriente cuando un grupo de aproximadamente 40 excursionistas cruzaba el río debido a las condiciones provocadas por las lluvias.

En horas de la mañana, la Cruz Roja informó que el grupo quedó dividido después de la cabeza de agua y que varias personas permanecían al otro lado del río, sin posibilidad de salir debido a las condiciones del sitio.

Fuerte operativo

Durante el operativo participaron unidades de soporte básico y personal especializado en Búsqueda y Rescate Urbano y Búsqueda y Rescate Acuático.

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Posteriormente, los rescatistas confirmaron que solo una persona estaba desaparecida, correspondiente al hombre que finalmente localizaron sin signos vitales.

Las autoridades mantienen las labores correspondientes en la zona para completar la atención de la emergencia.