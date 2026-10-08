Niño queda en condición crítica tras volcarse junto a dos personas en una motocicleta

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Un niño de 4 años quedó en condición crítica luego de que la motocicleta en la que viajaba junto a otras dos personas se volcara en La Rita de Pococí, Limón.

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Niño se trasladó de emergencia

Según información de la Cruz Roja Costarricense, en la motocicleta viajaban tres personas: el menor y dos adultos.

El niño se trasladó en condición crítica a la Clínica de Cariari. Los dos adultos fueron reportados como estables.

Una unidad básica atendió la emergencia.

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