Muere fundador y director de programa con 20 años en la radio

Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

Falleció el director y fundador de un conocido programa de cultura ciudadana con 20 años en la radio.

¿Quién?

Se trata de Edgar Houed Retana, fundador y director del programa Horizontes.

“Durante casi 20 años, Edgar dedicó su voz y su corazón a compartir valores, reflexiones y mensajes para construir una mejor sociedad”, enfatizó el programa radial en una publicación en sus redes sociales.

El programa agradeció a todos los oyentes que lo acompañaron durante estas dos décadas. Afirman que sus enseñanzas y su legado permanecerán por siempre.

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Comentarios tras la muerte del fundador y productor del programa con 20 años en la radio

Tras darse a conocer la muerte Edgar Houed Retana, oyentes aprovecharon la publicación para darle un último adiós y enviarle sus más sinceras condolencias a su familia.