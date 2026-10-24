Muere sacerdote costarricense que sirvió a los más necesitados

Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

Se confirmó la muerte de una querido sacerdote costarricense que dedicó su vida profesional al servicio de los más necesitados. Noticia se dio a por distintas páginas de la Iglesia Católica.

¿De quién se trata?

Se trata del Presbítero Edwin Aguiluz, Secretario Ejecutivo de Pastoral Social Cáritas.

Mensaje de despedida al sacerdote

“Hoy despedimos a un sacerdote que comprendió que el Evangelio no solo se anuncia con palabras, sino que se hace vida cuando nos acercamos al que sufre, defendemos la dignidad humana y tendemos la mano a quienes más lo necesitan”, escribió Monseñor Javier Román Arias, presidente de la Conferencia Episcopal, en sus redes sociales.

Comentarios

Muchos fieles externaron también su mensaje de despedida y destacaron a Aguiluz no solo por su labor sacerdotal, sino también por su servicio a los más necesitados.

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