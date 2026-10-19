Conductor muere tras salir expulsado de carro que se incrustó en gasolinera

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Un conductor falleció tras salir expulsado del automóvil que se incrustó en una gasolinera, en un violento accidente de tránsito registrado este domingo en Guácimo de Limón.

El vehículo perdió el control, ingresó violentamente a una estación de servicio y terminó incrustado contra un muro, mientras que durante el aparatoso choque el conductor salió expulsado por una ventana y falleció en el lugar.

El automóvil presentó un conato de incendio que fue controlado por trabajadores de la gasolinera, evitando así una tragedia mayor en la zona.