Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

La WWE confirmó este viernes 27 de noviembre el fallecimiento del luchador australiano Jermaine Haley, conocido mundialmente como Bronson Reed, a los 38 años.

La compañía comunicó la noticia a través de sus canales oficiales y señaló que el deportista murió debido a complicaciones médicas. En su mensaje, destacó su calidad humana, su compromiso con la familia y el cariño que le tenían sus compañeros.

Una lesión semanas antes de su muerte

La noticia llega semanas después de que Reed sufriera lesiones durante el evento Crown Jewel, celebrado el 7 de noviembre en Riad, Arabia Saudita.

Durante una intervención en una lucha por los campeonatos mundiales en pareja, el luchador recibió un impacto que lo lanzó desde el escenario hacia una zona con equipo de producción. Reportes especializados señalaron que sufrió varias costillas rotas y una lesión en un riñón.

El 17 de noviembre trascendió que había regresado a su casa para continuar con su recuperación. Sin embargo, la WWE no estableció públicamente que esas lesiones fueran la causa de su fallecimiento.

¿Quién era Bronson Reed?

Jermaine Haley nació el 25 de agosto de 1988 en Adelaida, Australia. Inició su carrera en la lucha libre profesional en 2007, bajo el nombre de Jonah Rock, y ganó reconocimiento en diferentes promociones internacionales.

En 2019 llegó a la WWE, donde adoptó el nombre de Bronson Reed y conquistó el Campeonato Norteamericano de NXT en 2021.

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Después de competir en otras empresas, regresó a la WWE a finales de 2022. En su segunda etapa se consolidó en el elenco principal y formó parte de la agrupación The Vision.