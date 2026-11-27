Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita ayuda para identificar a un hombre sospechoso de cometer un supuesto delito de acoso sexual contra una persona menor de edad dentro de un autobús en San José.
Los hechos habrían ocurrido el 2 de junio de 2026, cerca de las 11:40 a. m., cuando la joven viajaba en una unidad que cubría la ruta entre Poás de Aserrí y San Rafael Abajo de Desamparados.
Según la investigación, el sujeto abordó el autobús varias paradas después y se sentó junto a la menor, en los últimos asientos. Luego de conversar con ella, presuntamente la tocó en una pierna y en el rostro.
El hombre es de tez morena, contextura media, cabello negro corto y mide aproximadamente 1,75 metros. Las autoridades estiman que tiene entre 45 y 55 años.
Al momento de los hechos vestía camisa azul, gorra verde oscuro, pantalón tipo jeans azul y tenis blancas.
Le puede interesar: CCSS ratifica cuándo pagará el aguinaldo a sus pensionados
La Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del OIJ mantiene el caso y solicita cualquier información que permita identificar o ubicar al sospechoso.
Los datos pueden comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-800-0645, del Centro de Información Confidencial del OIJ.