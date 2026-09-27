Muere famoso boxeador mexicano tras pelea

Fecha de publicación: 27 de September de 2026

Fecha de modificación: 27 de September de 2026

El boxeador mexicano Arturo ‘Lobito’ Torres murió a los 26 años, seis días después de sufrir una grave lesión cerebral durante su última pelea.

¿Qué fue lo que pasó?

Torres, originario de Mexicali, Baja California, enfrentó a Gilberto ‘Torito’ García el pasado 19 de septiembre en el Parque Vicente Guerrero de Mexicali.

Durante el séptimo round, el ‘Lobito’ recibió varios golpes y mostró dificultades para continuar con el combate. Ante esta situación, su esquina lanzó la toalla para detener la pelea.

Después del enfrentamiento, el boxeador se desplomó sobre el ring y recibió atención médica. Posteriormente, fue trasladado al Hospital General de Mexicali, donde los médicos detectaron una grave lesión cerebral y lo sometieron a una intervención quirúrgica.

Coma inducido

Tras la operación, Torres permaneció en coma inducido y bajo vigilancia médica durante seis días. Su familia informó que su estado continuaba delicado hasta que se confirmó su fallecimiento este 25 de septiembre.

Arturo Torres González debutó como profesional en 2018. Durante su carrera disputó 24 peleas, con un registro de 15 victorias, tres empates y seis derrotas.

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