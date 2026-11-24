Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Un famoso actor conocido por su papel en Thor: un mundo oscuro y Mentes Criminales falleció a la edad de 68 años.

Falleció este 19 de noviembre en su domicilio de Los Ángeles.

¿De quién se trata?

Se trata de Steven Hack, conocido por aparecer en producciones como Perry Mason, Pam & Tommy, American Horror Story: 1984, Ratched, Marvel’s Agent Carter, Mentes Criminales, The Newsroom, El Mentalista, Bones, Weeds, The New Adventures of Old Christine, Desperate Housewives, Days of Our Lives, Scrubs, The West Wing, Everybody Loves Raymond, General Hospital, Seinfeld y Mad About You.

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¿De qué murió el famoso actor?

Murió a causa de un paro cardíaco repentino.

Confirmación de su muerte

El 20 de noviembre, la compañía teatral Interact Theatre Company, de Los Ángeles, de la cual Hack fue miembro fundador, anunció su fallecimiento.

“Al recordar a Steven, celebramos no solo sus numerosas contribuciones a nuestra compañía, sino también la alegría de haberlo conocido y trabajado con él. Siempre ocupará un lugar especial en la historia de Interact y en el corazón de quienes lo conocieron”, dijo Interact Theatre Company.

Luego de darse a conocer la noticia, los aficionados al teatro recurrieron a las redes sociales para lamentar la pérdida de la estrella de Broadway, quien apareció en Cats y A Chorus Line.

Con información de: The Mirror.