Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

La noche de este 23 de noviembre, un tiroteo dentro de una cancha sintética dejó un hombre fallecido y tres más heridos. Hecho ocurrió en el sector de Higuito de Desamparados.

¿Cómo se dio el hecho?

De acuerdo con el informe preliminar, el fallecido y los heridos se encontraban en dicho lugar cuando aparentemente llegaron dos motocicletas en las cuales viajaban tres personas. Estos, sin mediar palabra alguna, accionaron armas de fuego en múltiples ocasiones.

Video del asesinato en cancha sintética

El video muestra cómo el sicario se encuentra en las gradas y luego de unos segundos de analizar el ambiente, ingresa por una esquina y ataca de manera indiscriminada a los presentes.

Hecho desató el caos y generó que los presentes corrieran de manera desesperada.

Un fallecido

Producto de la balacera, un masculino falleció, mientras que otros tres resultaron heridos.

Fallecido: hombre, de apellido Mora, de 26 años.

Heridos

Masculino de apellido Cano, 22 años. ⁠Masculino de apellido Díaz, 29 años. ⁠Masculino de apellido Guzmán, 22 años.

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