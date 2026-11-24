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La noche de este 23 de noviembre, un tiroteo dentro de una cancha sintética dejó un hombre fallecido y tres más heridos. Hecho ocurrió en el sector de Higuito de Desamparados.
De acuerdo con el informe preliminar, el fallecido y los heridos se encontraban en dicho lugar cuando aparentemente llegaron dos motocicletas en las cuales viajaban tres personas. Estos, sin mediar palabra alguna, accionaron armas de fuego en múltiples ocasiones.
El video muestra cómo el sicario se encuentra en las gradas y luego de unos segundos de analizar el ambiente, ingresa por una esquina y ataca de manera indiscriminada a los presentes.
Hecho desató el caos y generó que los presentes corrieran de manera desesperada.
Producto de la balacera, un masculino falleció, mientras que otros tres resultaron heridos.
Heridos
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