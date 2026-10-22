Muere famoso actor de Hollywood que apareció en “Alien” y “Top Gun”

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El actor estadounidense Tom Skerritt, reconocido por sus interpretaciones en películas como Alien y Top Gun, murió a los 93 años por causas naturales, según confirmó su familia.

¿Quién era?

Con más de seis décadas de trayectoria, Skerritt se consolidó como uno de los rostros reconocidos del cine y la televisión, con participaciones en producciones de ciencia ficción, dramas y comedias.

En Alien, estrenada en 1979, interpretó a Arthur Dallas, capitán de la nave Nostromo. Siete años después, formó parte de Top Gun, donde dio vida a Mike “Viper” Metcalf, el experimentado instructor de vuelo del personaje interpretado por Tom Cruise.

Su carrera también incluyó participaciones en películas como MASH (1970), Magnolias de acero (1989), El río de la vida (1992) y Contact (1997). Además, destacó en televisión con la serie Picket Fences.

En un comunicado, sus familiares lo recordaron por su humor, curiosidad, sabiduría y generosidad, así como por el amor que transmitía a quienes lo rodeaban.

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Más allá de la actuación, Skerritt mantuvo un compromiso con la creatividad, la narración de historias, los veteranos y la naturaleza.