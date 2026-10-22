Muere famosa actriz y presentadora de televisión argentina en accidente de tránsito

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La actriz, modelo y presentadora argentina Marcela Ortiz murió a los 61 años de edad tras un accidente de tránsito ocurrido en Tigre, Argentina.

Ortiz fue localizada sin vida dentro de su automóvil. Los servicios de emergencia llegaron al lugar, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Actriz alcanzó la fama en los años ochenta y noventa

Marcela Ortiz desarrolló una carrera en la televisión y el cine argentino, con participaciones en producciones como Bañeros II, la playa loca, El amor tiene cara de mujer, Basta para mí, Los Benvenuto y Los extermineitors.

Además de su trabajo como actriz, también destacó como modelo y conductora de televisión, faceta que le permitió ganar reconocimiento entre el público argentino.

Su boda con Raúl Taibo fue transmitida por televisión

Uno de los episodios más recordados de su vida personal ocurrió en 1993, cuando contrajo matrimonio con el actor argentino Raúl Taibo en una ceremonia que se transmitió en vivo por televisión.

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Sin embargo, la relación terminó apenas tres meses después de la boda.

La muerte de Ortiz generó reacciones en el mundo del espectáculo argentino, donde fue recordada por su trayectoria en producciones televisivas y cinematográficas.