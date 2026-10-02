Muere estrella de TikTok tras perder la batalla contra fatal enfermedad

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

La estrella de TikTok, Instagram y las redes sociales en general, Brooke Eby, murió a los 37 años, tras librar una batalla de más de cuatro años contra la enfermedad de ELA.

¿Quién era Brooke Eby?

Con más de un millón de seguidores en todas sus plataformas, Eby comenzó a crear contenido en el 2022 para visibilizar su enfermedad, y así cambiar la forma en que las personas que la sufren se apoyen mutuamente.

Tenía un enfoque de humor y desenfado para contar su proceso, incluso brindaba entrevistas al respecto.

¿Qué es la enfermedad de ELA?

Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida como ELA, o bien, como la enfermedad que sufrió el famoso científico Stephen Hawking desde sus 21 años.

British scientist Stephen Hawking arrives for the BAFTA British Academy Film Awards at the Royal Opera House in London on February 8, 2015. AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS

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Es una enfermedad neurodegenerativa grave que daña las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal encargadas de controlar los movimientos voluntarios. El ser humano pierde el control de su propio cuerpo.