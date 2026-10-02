Muere estrella de TikTok tras perder la batalla contra fatal enfermedad

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La estrella de TikTok, Instagram y las redes sociales en general, Brooke Eby, murió a los 37 años, tras librar una batalla de más de cuatro años contra la enfermedad de ELA.
Con más de un millón de seguidores en todas sus plataformas, Eby comenzó a crear contenido en el 2022 para visibilizar su enfermedad, y así cambiar la forma en que las personas que la sufren se apoyen mutuamente.
Tenía un enfoque de humor y desenfado para contar su proceso, incluso brindaba entrevistas al respecto.
Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida como ELA, o bien, como la enfermedad que sufrió el famoso científico Stephen Hawking desde sus 21 años.
Le puede interesar: ¿Quién es el presunto mayor legitimador de capitales del país y nuevo extraditable?
Es una enfermedad neurodegenerativa grave que daña las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal encargadas de controlar los movimientos voluntarios. El ser humano pierde el control de su propio cuerpo.