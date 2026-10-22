Muere estrella de serie de superhéroes

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La estrella de una serie de superhéroes falleció a los 75 años, así lo confirmaron sus representantes al medio de comunicación TMZ.

Falleció este 16 de octubre en Palm Desert, California.

¿De quién se trata?

Se trata de Michael Gray, quien se le conoce por interpretar el personaje de ‘Billy Batson’, en la serie de televisión ‘Shazam!’, de los años 70’s.

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Participación en serie de superhéroes

En la serie “Shazam!”, su personaje decía la frase característica para transformarse en el Capitán Marvel y salvar el día.

“Oh my gosh, I’m Billy Batson again!”⚡️



The Billy Batson actor from the 1970s ‘SHAZAM!’ series, Michael Gray, behind the scenes of his Fury of the Gods cameo! 🥹 pic.twitter.com/lAwh4M3ohq — Shazam Updates (@ShazamNews) April 8, 2023

Este mismo proyecto le permitió realizar en un cameo en la película ‘¡Shazam! La furia de los dioses’, en el año 2023.

¿Por qué murió?

Según la información disponible, su muerte se habría dado por causas naturales.

Con información de: Univisión.