Muere destacado músico del regional mexicano

Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

El regional mexicano se encuentra de luto tras la muerte de un querido músico de una banda. Falleció tras sufrir un accidente de tránsito.

¿Qué le pasó al destacado músico?

El accidente se dio sobre la carretera Celaya-Salvatierra en el estado de Guanajuato. Según informan medios locales, el artista chocó contra un poste de tendido eléctrico. Al sitio llegaron los servicios de emergencia y confirmaron el deceso de la figura del regional mexicano.

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¿De quién se trata?

Se trata de Xera Rosillo, integrante de la “Banda Destructora”.

Razones del accidente

Por el momento se desconocen las causas exactas del accidente. Autoridades están investigando los hechos.

Con información de: El Heraldo México.