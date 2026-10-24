Muere destacado músico del regional mexicano

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El regional mexicano se encuentra de luto tras la muerte de un querido músico de una banda. Falleció tras sufrir un accidente de tránsito.
El accidente se dio sobre la carretera Celaya-Salvatierra en el estado de Guanajuato. Según informan medios locales, el artista chocó contra un poste de tendido eléctrico. Al sitio llegaron los servicios de emergencia y confirmaron el deceso de la figura del regional mexicano.
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Se trata de Xera Rosillo, integrante de la “Banda Destructora”.
Por el momento se desconocen las causas exactas del accidente. Autoridades están investigando los hechos.
Con información de: El Heraldo México.