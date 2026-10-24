Muere bebé que presentaba signos del síndrome del niño agredido

Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

En el Hospital de Niños falleció un bebé al presentar signos del síndrome del niño agredido.

¿Hay sospechosos por este caso?

Por este caso detuvieron a la madre del menor, de apellido Jiménez, y el Juzgado Penal de Coto Brus le amplió la prisión preventiva por tres meses más.

Los hechos ocurrieron en octubre 2025.

Traslado del bebé

El niño fue ingresado al Hospital de San Vito y luego trasladado al Hospital de Niños donde falleció.

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