Muere bebé que presentaba signos del síndrome del niño agredido

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En el Hospital de Niños falleció un bebé al presentar signos del síndrome del niño agredido.
Por este caso detuvieron a la madre del menor, de apellido Jiménez, y el Juzgado Penal de Coto Brus le amplió la prisión preventiva por tres meses más.
Los hechos ocurrieron en octubre 2025.
El niño fue ingresado al Hospital de San Vito y luego trasladado al Hospital de Niños donde falleció.
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