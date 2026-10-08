Muere destacada protectora de los animales en Costa Rica

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Una Organización No Gubernamental (ONG) dedicada al rescate y protección en su mayoría de animales, en su mayoría monos, lamentó el fallecimiento de su cofundadora y presidente.

¿Cuál es su nombre?

Se trata de Simona Daniele, ciudadana de origen italiano. Ella era la líder del proyecto SalveMonos.

¿Qué es SalveMonos?

Una organización sin ánimo de lucro que lleva 19 años trabajando en la protección y conservación de la fauna silvestre, especialmente de la población de monos aulladores.

Han trabajado para impulsar proyectos como los Pasos Aéreos de Fauna, que eviten el contacto de estos animales con el cableado eléctrico y demás riesgos con animales terrestres.

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Mensaje a la destacada protectora de los animales

Tras la muerte de Simona, SalveMonos le dedicó este mensaje:

“Llegó desde Italia y encontró en Costa Rica una causa para toda la vida: proteger nuestra fauna silvestre. Gracias, Simo, por enseñarnos que proteger nuestra naturaleza también es una forma de amar. Tu lucha y recuerdo continúa en cada bosque, en cada mono protegido y en cada persona que decide no ser indiferente”.

La publicación se llenó de comentarios, de personas que destacaron su labor en la protección de los animales.