MEP confirmó cambios en las clases de los estudiantes

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que habrá cambios en la distribución de las clases, así como más espacio para capacitar a docentes, durante el curso lectivo 2027.

¿Qué plan tiene el MEP?

Planean reorganizar el tiempo que se destina a las clases, exámenes y otras actividades de aprendizaje.

La propuesta ya se discutió con las organizaciones sindicales y las autoridades educativas, por lo que los detalles del nuevo calendario se conocerán en las siguientes semanas.

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