Muere conocido actor costarricense

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

El gremio del teatro se encuentra de luto tras la muerte de un conocido comunicador, director y actor de teatro, cine, televisión, escritor y pintor.

¿Quién es?

Se trata de Gustavo Gómez. Su muerte fue confirmada por Teatro El Ángel, de Tibás, y el Grupo de GerminArte.

Ambos centros artísticos destacaron su trayectoria y virtudes.

“Gustavo no solo fue un amigo incondicional; fue un creador que entendía la vida a través del arte. Como actor, nos regaló su alma en cada personaje; como director, tuvo la sensibilidad de guiar a otros y de levantar proyectos de la nada con pura pasión y entrega. Nos enseñó que el teatro y las pantallas no son solo entretenimiento, sino un espejo de nuestra propia humanidad“, puntualizó el Teatro El Ángel.

También puede leer: (VIDEO) Músico fue asesinado al llegar a casa con su pareja.

Último mensaje en redes del actor costarricense

Este 20 de octubre, el editor, productor y director creativo de la revista teatral “Tecer llamado” publicó un mensaje que decía:

“Me permitiré a ser un imán para la abundacia y prosperidad. Hoy abriré mi mente a las posibilidades de éxito y riqueza, confiando en mis habilidades”.

Dicha publicación se llenó de comentarios, de personas que se despidieron del actor.