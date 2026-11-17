Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Una conocida actriz de ‘Star Wars’ y ‘Batman’, murió el sábado 14 de noviembre en su residencia, según dieron a conocer medios como Page Six y Daily Mail.

¿De quién se trata?

De Tina Simmons, quien murió a los 83 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su amiga y también actriz de ‘James Bond’, Madeline Smith. Según informó en un comunicado, ella se encontraba sola al momento de su fallecimiento.

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Trayectoria de la actriz de Star Wars

Simmons era conocida por su trabajo en películas como ‘El Retorno del Jedi’, donde interpretó a una técnica rebelde en la cinta de 1983.

Como actriz de cine sumó su participación en las franquicias de ‘James Bond’, ‘Superman III’ y ‘Superman IV’, así como ‘Batman: El Caballero de la Noche’.

En televisión apareció en producciones como ‘Doctor Who’, ‘EastEnders’, ‘Coronation Street’ u ‘Only Fools and Horses’.

Razón de su fallecimiento

De momento, desconoce la razón de su fallecimiento.

Con información de: Univisión.