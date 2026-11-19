Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

El actor estadounidense Larry Poindexter murió a los 66 años, cinco días después de sufrir un brutal atropello en Studio City, el barrio de Los Ángeles donde vivía. El intérprete falleció el miércoles 18 de noviembre en un hospital, antes de someterse a una operación para tratar las lesiones que sufrió en el accidente.

Poindexter cruzaba la calle para comprar comida cuando un automóvil lo atropelló. Aunque recibió atención médica, su estado de salud se complicó y murió antes de la intervención quirúrgica que tenía programada para ese mismo miércoles.

¿Quién era?

El actor murió a menos de un mes de cumplir 67 años. Nació el 16 de diciembre de 1959 en Dallas, Texas, en una familia vinculada al mundo del entretenimiento.

Su debut en televisión llegó en 1982, con una participación en un episodio de A New Day in Eden. Un año después dio el salto al cine con Thursday’s Child, producción en la que compartió créditos con Rob Lowe.

A lo largo de su carrera participó en reconocidas series como Friends, CSI, General Hospital, Days of Our Lives y JAG.

En Friends interpretó a Dave, un bombero que apareció en el episodio 14 de la primera temporada, titulado The One with the Candy Hearts. También tuvo participaciones en distintos episodios de CSI.

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Uno de sus trabajos más conocidos en la gran pantalla fue el del capitán Thomas Fuller en S.W.A.T., película de acción protagonizada por Samuel L. Jackson y Colin Farrell.

Además, formó parte del elenco de 17 otra vez, junto a Zac Efron, consolidando una trayectoria que abarcó distintas producciones de televisión y cine.