(VIDEO) Así fue el allanamiento a la casa del jugador del Cartaginés y Selección Nacional

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Un video captó el momento en que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron la vivienda de Carlos Barahona, jugador del Club Sport Cartaginés y de la Selección Nacional, quien fue detenido la madrugada de este miércoles como sospechoso de estar vinculado con préstamos gota a gota.

En las imágenes se observa cómo los agentes judiciales rompen el portón de la propiedad e ingresan varios oficiales para ejecutar el allanamiento.

La intervención se realizó en la casa del futbolista, ubicada en el cantón de Oreamuno, en Cartago. El operativo estuvo a cargo de agentes judiciales de la provincia de Heredia.

¿Por qué investigan al jugador?

Barahona figura como sospechoso en una investigación relacionada con préstamos gota a gota que, según la información preliminar, estarían vinculados con integrantes de la banda conocida como Los Gery.

Este grupo es investigado por su presunta relación con el tráfico de drogas y homicidios en el cantón de La Unión, en la zona oeste de la provincia de Cartago.

Entre los delitos que se investigan en este caso figuran extorsión cobratoria, amenazas con arma, amenazas de muerte y asociación ilícita.

Jugó con el Cartaginés horas antes de su detención

La detención del futbolista ocurrió pocas horas después de que disputara un encuentro con el Cartaginés frente a Puntarenas FC.

El equipo brumoso ganó 3-1 ante los chuchequeros, en un partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo de Apertura 2026.

Se espera que el OIJ brinde más detalles sobre el operativo y la investigación en las próximas horas.