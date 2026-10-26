Fallece exalcalde y padre de diputado

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Rolando Hidalgo Villegas, exalcalde de Santa Bárbara de Heredia y padre del diputado liberacionista Víctor Hidalgo, falleció la noche de este domingo, según confirmó el legislador en sus redes sociales.
El legislador comunicó la noticia mediante una esquela en la que destacó el servicio, liderazgo y compromiso de su padre con la comunidad de Santa Bárbara.
“Tu vida fue ejemplo de servicio, entrega y amor por nuestra gente. Gracias por tu compromiso, por tu liderazgo y por todo lo que hiciste por Santa Bárbara”, escribió.
Hidalgo Villegas ejerció como alcalde de ese cantón herediano durante el periodo 2007-2011.
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Tras conocerse su fallecimiento, el gobierno local expresó sus condolencias a la familia. Además, la publicación del diputado recibió numerosos mensajes de apoyo y solidaridad.