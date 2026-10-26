Fallece exalcalde y padre de diputado

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Rolando Hidalgo Villegas, exalcalde de Santa Bárbara de Heredia y padre del diputado liberacionista Víctor Hidalgo, falleció la noche de este domingo, según confirmó el legislador en sus redes sociales.

Diputado dedicó un mensaje a su padre

El legislador comunicó la noticia mediante una esquela en la que destacó el servicio, liderazgo y compromiso de su padre con la comunidad de Santa Bárbara.

“Tu vida fue ejemplo de servicio, entrega y amor por nuestra gente. Gracias por tu compromiso, por tu liderazgo y por todo lo que hiciste por Santa Bárbara”, escribió.

Fue alcalde entre 2007 y 2011

Hidalgo Villegas ejerció como alcalde de ese cantón herediano durante el periodo 2007-2011.

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Tras conocerse su fallecimiento, el gobierno local expresó sus condolencias a la familia. Además, la publicación del diputado recibió numerosos mensajes de apoyo y solidaridad.